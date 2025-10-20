ترامب: سنقضي على حماس إذا لم تتصرف بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد انتهاكًا من قبل مجموعة من المتمردين في حركة حماس.

وتوعد خلال استقباله رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، مساء الاثنين، بالقضاء على حركة حماس إذا لم تتصرف بشكل جيد.

وأضاف: «هناك مجموعة متمردة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، مجموعة عنيفة جدًا فعلوا أمورًا لم يكن من المفترض فعلها، ولو استمروا سنتدخل بكل عنف».

وفي سياق متصل، ذكر أن إدارته تتخذ الكثير من الخطوات للحفاظ على وقف إطلاق النار، والذي حظي بتوافق 59 دولة.

ونفى إرسال جنود أمريكيين إلى غزة، معقبًا: «إسرائيل قد تتدخل في لحظات إذا حصل شيئًا، لكننا لم نأمر إسرائيل بالتدخل، حتى نعطيهم (حماس) فرصة، لقد كانوا عنيفين ويجب أن يتصرفوا بشكل جيد».