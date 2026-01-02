الأمن يضبط شابا حاول تشويه وجه فتاة بالمعادي انتقامًا لرفضها الزواج منه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي شاب حاول تشويه وجه فتاة عقب خروجها من حفل زفاف بالمعادي.

ورصدت الأجهزة الأمنية منشورا لفتاة عبر فيسبوك قالت فيه: «أنا أختي امبارح كانت في فرح واحدة صحبتها في المعادي طلع عليها شباب منهم واحد كان متقدم لأختي وإحنا رفضنا عشان بيشرب وبيبع مخدارت ولما عرفنا كده بابا رفضه، الكلام ده من 5 شهور ورفع على بابا سلاح أبيض».

ووفحصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المنشور، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتم القبض على الشاب، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.