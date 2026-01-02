فيلم فيها إيه يعني يخرج من سابق شباك التذاكر

خرج من المنافسة على شباك التذاكر، فيلم "فيها إية يعني" ليتوقف إجمالي إيراداته بعد 12 أسبوع عرض عند 91 مليونا و932 ألف جنيه، بما يوازى 646 ألف تذكرة.

والفيلم من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني، وتامر مرسي، ومحمد رشيدي، وهشام جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

وتدور أحداثه حول محاسب يعيش متقاعد أسيرا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارا غير متوقعا، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.