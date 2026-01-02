زيلينسكي: سلسلة اجتماعات مطلع يناير لمناقشة جهود السلام

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في أوائل يناير لمناقشة آخر المستجدات على الأرض وتعزيز الدعم وتنسيق الاستراتيجية في جهود السلام الجارية.

وقال زيلينسكي إن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف على اتصال مع عدد كبير من الشركاء الرئيسيين، من الولايات المتحدة وعبر أوروبا، حيث تتطلع كييف إلى إعداد صيغ جديدة واستضافة اجتماعات في الأيام المقبلة، بحسب شبكة يورو نيوز.

ومن المقرر أن يُعقد أول هذه الاجتماعات يوم السبت، حيث من المتوقع أن يجري مستشارو الأمن القومي الأوكراني وأعضاء مجلس الوزراء محادثات. وسيحضر الاجتماع أيضًا ممثلون أوروبيون، بالإضافة إلى مسئولين أمريكيين عبر الفيديو.

وقال الرئيس الأوكراني في منشور على إكس: "سيعقد، في 3 يناير، اجتماع لمستشاري الأمن القومي في أوكرانيا.. هذا هو أول اجتماع من نوعه في أوكرانيا ويركز على السلام".

وأضاف: "سيحضر ممثلون أوروبيون، ونتوقع انضمام الفريق الأمريكي عبر الإنترنت. وقد أكدت خمس عشرة دولة مشاركتها، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وبعد يومين فقط، تخطط كييف لعقد اجتماع محلي آخر يضم مسئولين دفاعيين وعسكريين رفيعي المستوى، لمناقشة مسألة الضمانات الأمنية في حال تحقق أي اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي: "في 5 يناير سيُعقد اجتماع لرؤساء الأركان العامة للجيش. القضية الرئيسية هي الضمانات الأمنية لأوكرانيا. من الناحية السياسية، كل شيء جاهز تقريبًا، ومن المهم معالجة كل التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل الضمانات في الجو والبر والبحر – إذا نجحنا في إنهاء الحرب. وهذا هو الهدف الرئيسي للجميع".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" يخطط لعقد أول اجتماع له هذا العام على مستوى القادة في فرنسا، حيث تسعى أوروبا إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا ضد الهجمات الروسية ومناقشة الاستراتيجية في محادثات السلام الجارية.

وقال زيلينسكي: "في 6 يناير سيُعقد اجتماع على مستوى القادة – يشمل القادة الأوروبيين وقادة تحالف الراغبين. نحن نستعد الآن لضمان أن يكون الاجتماع مثمرًا، وأن تتعزز الدعم والثقة السياسية فيما يتعلق بالضمانات الأمنية وباتفاق السلام. أشكر كل من يساعدنا".