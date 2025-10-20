توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوب غربي سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت قوات إسرائيلية، الاثنين، توغلها في قريتين سوريتين بمحافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، وأقامت حاجزا أمنيا فيها.

جاء ذلك وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية" (حكومية) على حسابها بمنصة "إكس".

وذكرت أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين قريتي العجرف والصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة".

وأشارت إلى أنها أقامت "حاجزا ميدانيا يضم 4 آليات عسكرية محملة بالجنود".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السورية بشأن طبيعة هذا التوغل وما نتج عنه، والذي يأتي في إطار استمرار اعتداءات إسرائيل على سيادة البلد العربي.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة القائمة منذ أواخر ديسمبر 2024 لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.