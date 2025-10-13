ترامب: كان يجب أن أحصل على نوبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مؤتمره الصحفي الأول شهد إجابات على أسئلة ربما لم يجب عنها بايدن خلال سنوات حكمه مجتمعة.

وأضاف في تصريحات صحفية من على متن الطائرة الرئاسية، قبل أن يهبط إلى مطار بن جوريون، صباح اليوم الإثنين، أنه يثمن ترشيح نتنياهو له للحصول على جائزة نوبل، متابعًا: "كان مفترض أن أحصل عليها".

وانتقد ترامب إدارة بايدن، واصفا إياها بـ"الضعيفة"، مستكملا: "إذا كان هناك رئيس مناسب، لم نكن لنشهد حرب روسيا واوكرانيا، وحرب غزة".

واستكمل: "ليس شرطا أن يكون رئيسا عظيما مثلي.. ولكن إذا كان حتى محض مناسب لم نكن لنشهد هذا الوضع".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تحويل غزة لـ ريفيرا الشرق الأوسط -في إشارة لتصريح ترامب السابق- قال: "لا أعلم عن ريفيرا شيء الآن.. يجب البدء في إزالة الأنقاض، وإزالة التدمير".

ووصل ترامب إلى إسرائيل، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست بعدها سيتوجه إلى شرم الشيخ، لحضور قمة تاريخية من أجل السلام يتخللها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.