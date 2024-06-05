سفير الصين: بكين تقدر دور مصر المهم لتهدئة الأوضاع في غزة وإيصال المساعدات

- لياو ليتشيانج: ندعم دور أكبر للقاهرة في الشئون الدولية والإقليمية.. ومستعدون لتكثيف التعاون في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، اليوم، أن الصين تقدر دور مصر المهم لتهدئة الأوضاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معرباً عن استعداد الصين للعمل مع مصر من أجل تقديم ما في وسعها من المساعدات لأهالي غزة، والدفع بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأشار ليتشيانج، في مؤتمر صحفي، إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين تدعم دور أكبر لمصر في الشئون الدولية والإقليمية، مع الاستعداد لزيادة تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر في الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس وغيرها من المنصات متعددة الأطراف.

- زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

وتحدث السفير الصيني عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين وحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي بين يومي 28 و31 مايو، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تصادفت مع الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما أنها أول زيارة للسيسي للصين في فترتة الرئاسية الجديدة.

وأكد أنه خلال الزيارة، تواصل الرئيسان بشكل معمق، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كل المجالات والتنسيق في إطارات متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافقات واسعة.

وقال السفير إن الرئيس السيسي كان هو الرئيس العربي الأول الذي يستقبله الرئيس شي جين بينج حيث أقام له مراسم الترحيب المهيب والمحادثات الرسمية ومراسم التوقيع والمأدبة الترحيبية وغيرها من الفعاليات المهيبة.

وذكر السفير الصيني أن الرئيس الصيني أجرى محادثات معمقة وودية مع الرئيس السيسي، وتوصل الرئيسان إلى توافقات كثيرة منها تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، مؤكداً أن الصين تحرص على تعميق الثقة المتبادلة ودفع التعاون لبناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد، بما يقدم مساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة والعالم.

- التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة و الزراعة

وتابع السفير الصيني: تحرص الصين على توظيف الإمكانيات الكامنة بين البلدين في المجالات التقليدية، مثل البنية التحتية والصناعة والكهرباء والزراعة، وفتح مجالات جديدة مثل الصحة والاتصالات والطاقة المتجددة، وتعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار ومزاولة الأعمال في مصر.

- الذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي

وذكر سفير الصين أن هذا العام يصادف الذكرى الـ20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، مضيفاً أن الصين تحرص على تكثيف التواصل والتعاون مع مصر وغيرها من الأطراف لحسن تطوير المنتدى، بما يضخ قوة دافعة جديدة للعلاقات الصينية العربية، ويدفع بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك.

كما تحرص الصين، بحسب السفير، على العمل مع مصر وغيرها من أعضاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي، على تكريس روح الصداقة الصينية الإفريقية وبناء المجتمع الصيني الإفريقي للمستقبل المشترك على مستوى أعلى.

في غضون ذلك، قال السفير الصيني إن الرئيسان تبادلا الآراء حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد الرئيس الصيني أن هذه الجولة من الصراع أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء، والوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية.

وشدد على أن الأولوية الآن تكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب توسع النزاع حتى لا يؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب المزيد من الأزمات الإنسانية.

وشدد السفير على أن مبدأ "حل الدولتين" يعد المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية، حيث تدعم الصين بثبات فلسطين لأن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى إصدار الجانبين "البيان المشترك بشأن تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مؤكدين على ضرورة انتهاز فرصة الذكرى العاشرة لتأسيس هذه العلاقة، لرفع مستوى العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجهات الحكومية والتشريعية والمحلية.

كما أشار البيان المشترك إلى تقدير مصر مبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، وتعتقد أنها مبادرة عالمية تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2030، وستشارك مصر في التعاون في إطار هذه المبادرة؛ كما تقدر مصر "مبادرة الأمن العالمية" التي طرحتها الصين، مع الاستعداد لتعزيز التواصل والتعاون مع الصين من أجل تعزيز السلم والأمن العالميين.

- الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي

وقال السفير الصيني إنه في يوم 30 مايو، انعقد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين. ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع على المستوى الوزاري بعد القمة الصينية العربية الأولى، ويتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى.

وأضاف السفير أن الاجتماع ركز على تعزيز بناء مجتمع مستقبل مشترك صيني-عربي، حيث أجرى الجانبان مناقشات متعمقة حول سبل تسريع تنفيذ نتائج القمة الصينية-العربية الأولى وبناء مجتمع مستقبل مشترك.

كما أعلن الرئيس الصيني عن استضافة الصين القمة الصينية العربية الثانية في عام 2026، بما يرسى أساسا لمعلم قادم للعلاقات الصينية العربية.

- البيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية

هذا وأكد السفير الصيني أن أقوى دعوة في هذا الاجتماع الوزاري هي دعم الشعب الفلسطيني بقوة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مع إصدار "البيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية" لتشجيع إنهاء الصراع في غزة في أقرب وقت ممكن وتعزيز حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.