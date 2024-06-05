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وفد ليبي يزور النادي الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:46 ص

زار وفد من نادي الأهلي الليبي برئاسة معتز الرقيعي، مساء الثلاثاء، مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين الناديين.

وأفاد النادي الليبي في بيان رسمي عبر حسابه على منصة «فيسبوك»: «في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية ، السيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي ( معتز الرقيعي ) يقوم بزيارة النادي الأهلي المصري وكان في استقباله السيد المدير التنفيذي (سعد شلبي )».

وأوضح البيان: «وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات و تعزيز التعاون المشترك بين الناديين».

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال احتفالية ضخمة مساء الثلاثاء، تدشين«مشروع القرن» الذي يضم مدينة رياضية متكاملة؛ بحضور عدد من الشخصيات العامة وفي مقدمتهم أشرف صبحي وزير الرياضة.

 


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