السجن 15 سنة لشاب متهم بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بمنطقة الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بقتل شقيقته شنقا لشكه في سلوكها بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد هلال، ووائل سيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 4761 لسنة 2024 جنايات الصف، "ا"، 27 سنة، نجار مسلح، قتل المجني عليها شقيقته "ف"، عمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بان بيت النية وعقد العزم المصمم علي ازهاق روحها لما اضمره في نفسه حيال سلوكها وتوجه إلى حيث أيقن سلطاً بتواجدها فكمن لها متحيناً فرسته لتنفيذ مبتغاه حتى وقف على وجودها بمفردها فظفر بها وأطبق على عنقها خنقاً كاتماً أنفاسها فأحدث إصابتها لتي أودت بحياتها.

وشهد عم المجني عليها في التحقيقات أنه على إثر هروب نجلة شقيقه من مسكن والدتها وأقامت بمسكنه، وبتاريخ الواقعه خرج من مسكنه صباحاً لجلب الطعام وفور وصوله لمسكنه فوجئ بتواجد المتهم شقيق المجني عليها متكئ عليدى دراج المسكن وبسؤاله عن سب تواجده أقر له بقتله للمجني عليها لسوء سلوكها.

وشهد مجري التحريات انه على إثر وجود خلافات فيما بين المتهم والمجني عليها بسبب خلافات أسرية، عزم على قتلها وما إن ظفر بها حتى التف بيد حول عنقها وقام بخنقها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.