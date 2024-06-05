جيش الاحتلال يعلن تشكيل وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب لحماية بلدات غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشكيل وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب لحماية بلدات غلاف غزة.

وبحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال، يأتي الإعلان بناء على توجيهات رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وفي إطار «استخلاص الدروس من التحقيقات الأولية لأحداث 7 أكتوبر».

وأشار الموقع إلى أن «الوحدة هدفها اتخاذ رد فعل سريع والتعامل مع الحوادث الإرهابية في قطاع غزة».

ومن المقرر أن تضم الوحدة مجموعة من المجندين الاحتياطيين، وقدامى المحاربين في وحدات النخبة، الذين يعيشون في المستوطنات المحيطة.

وبحسب الموقع، سيخضع المشاركون في الوحدة لتدريب متخصص؛ لمواجهة التحديات القادمة من القطاع.

ويتزامن الإعلان مع ما كشفته تقارير إعلامية عبرية أن الحكومة الإسرائيلية ستبحث، اليوم الأربعاء، زيادة عدد جنود الاحتياط إلى 350 ألفًا، على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحكومة ستقرر استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي؛ استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده مستعدة لـ«تحرك قوي جدًا» على الجبهة الشمالية، وذلك على هامش زيارته لمستوطنة كريات شمونة، صباح الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، استمع نتنياهو خلال الزيارة إلى تقييم للوضع من قائد اللواء 769 إبراهام مارسيانو، وكذلك الإجراءات المتخذة للدفاع عن المستوطنات وسكان الشمال، والعمليات العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وأدلى نتنياهو بتصريحات على هامش الزيارة، أشار فيها إلى «نجاح حكومته في إعادة الأمن إلى الجنوب والشمال على السواء».

وأضاف: «من يظن أنه سيؤذينا وسنقف مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيرًا، نحن مستعدون لتحرك قوي جدًا في الشمال، وبطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى المنطقة».