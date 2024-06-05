الكشف عن تفاصيل جديدة لـ ستاد الأهلي

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كشف الحساب الرسمي لنادي الأهلي على منصة «فيسبوك»، تفاصيل جديدة عن ملعب الفريق، المقرر إنشاؤه خلال الأربع سنوات القادمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال احتفالية ضخمة مساء الثلاثاء، تدشين«مشروع القرن» الذي يضم مدينة رياضية متكاملة؛ بحضور عدد من الشخصيات العامة وفي مقدمتهم أشرف صبحي وزير الرياضة.

وكتب الحساب الرسمي للأهلي: «الملعب الجديد سيكون في مدينة الشيخ زايد على مساحة 43 فدانا».

وأضاف: «سعة الإستاد ستصل إلى 44 ألف متفرج، وسيتم تنفيذ المشروع بحد أقصى 4 سنوات، من خلال تحالف يضم 16 شركة كبرى مصرية وإماراتية»