موسكو: الطائرات المستهدفة في الهجوم الأوكراني تضررت وسيتم ترميمها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الطائرات الروسية التي تعرضت لهجوم أوكراني في 1 يونيو لم تتدمر، بل تعرضت لأضرار وسيتم ترميمها.





وردا على سؤال حول التأثير المحتمل للعملية الإرهابية التي نفذتها كييف على التوازن الاستراتيجي مع الغرب، قال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس": "الطائرات المذكورة وكما أعلنت وزارة الدفاع لم تتعرض للدمار الكامل، بل تضررت وسيتم ترميمها. استخلصوا النتائج بأنفسكم. هذه الطائرات غير مشمولة باتفاقات التوازن الاستراتيجي. أما اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية بين موسكو وواشنطن فهي كما تعلمون معلّقة".



وأشار إلى عدم صحة الادعاءات التي يروجها نظام كييف حول نتائج الهجوم، وقال: "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل حتى من بعيد. يجب الاعتماد على البيانات والمعلومات التي تم نشرها عبر وزارة الدفاع الروسية".

ولفت ريابكوف إلى أن موسكو سألت الجانب الأمريكي قبل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حول عدم رد فعل واشنطن على الحادث.

من جانبه، ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن ترامب أكد خلال اتصاله الهاتفي مع بوتين أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بخطط نظام كييف لمهاجمة المطارات الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت عملا إرهابيا في 1 يونيو باستخدام طائرات مسيّرة ضد مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور.