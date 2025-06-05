كوريا الشمالية تعلن دعمها غير المشروط لروسيا في حربها ضد أوكرانيا

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لمسؤول روسي رفيع المستوى زائر أن بلاده ستدعم "دون قيد أو شرط" الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الخميس، في إشارة جديدة إلى تنامي التعاون بين البلدين.



وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت الدولتان رسميا ولأول مرة نشر قوات كورية شمالية في روسيا، معلنين أن جنود البلدين يقاتلون جنبا إلى جنب لصد توغل أوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية. وفي حينها، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لمشاركة كوريا الشمالية في الحرب، ووعد بعدم نسيان تضحياتهم.



وخلال اجتماع عقد في بيونج يانج يوم الأربعاء مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، أكد كيم أن كوريا الشمالية "ستدعم من دون قيد أو شرط موقف روسيا وسياساتها الخارجية في جميع القضايا السياسية الدولية الحاسمة، بما في ذلك المسألة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الشمالية وروسيا، وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن المسألة الأوكرانية وعدد من القضايا الدولية الأخرى غير المحددة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.