رونالدو يقود البرتغال للفوز على ألمانيا والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 2-1، مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا في نصف نهائي البطولة.

تقدم المنتخب الألماني أولاً في الدقيقة 49، عندما أرسل كيميتش تمريرة رائعة إلى فلوريان فيرتز الذي سدد كرة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، مانحةً ألمانيا التقدم بالهدف الأول.

لكن المنتخب البرتغالي لم يتأخر في الرد، حيث أحرز لويس نيلسون كونسيساو هدف التعادل في الدقيقة 64 بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ثم جاء الدور على كريستيانو رونالدو ليعزز تقدم البرتغال في الدقيقة 68، بعد كرة عرضية أرضية من نونو مينديش إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد رونالدو كرة قوية داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم 2-1.

حاول المنتخب الألماني العودة في الدقائق المتبقية، لكن محاولاته لم تنجح أمام صلابة دفاع البرتغال، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال 2-1 وتأهلها إلى النهائي.

وسيواجه المنتخب البرتغالي الفائز من المواجهة الأخرى بين إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.