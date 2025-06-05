ملكة هولندا تكشف عن جرس مصنوع من الأسلحة الروسية لإظهار التضامن مع أوكرانيا

سلمت ملكة هولندا ماكسيما، اليوم الخميس، كنيسة في جمهورية التشيك جرسا مصنوع جزئيا من الأسلحة الروسية، في دلالة على التضامن مع أوكرانيا.

وقامت شركة إيجسبوت الملكية الهولندية لتصنيع الأجراس، بتصنيع الجرس، الذي يعرف باسم جرس الحرية، مستخدمة شظايا قذائف المدفعية وأسلحة أخرى أطلقتها روسيا على أوكرانيا.

وسوف يتم تركيب الجرس في برج كنيسة هولي سافور في براغ، محل أحد الأجراس الأصلية التي صادرها الجيش النمساوي - المجري، وقاموا بتحويلها إلى أسلحة خلال الحرب العالمية الأولى.

وكان من المفترض أن تكون المراسم في الكنيسة، التي حضرها الرئيس التشيكي بيتر بافيل وزوجته إيفا، من أبرز ملامح زيارة الزوجين الملكين الهولنديين لبراغ، ولكن الملك فيليم ألكسندر اضطر لقطع زيارته وعاد إلى هولندا أمس الأربعاء؛ بسبب انهيار الحكومة الهولندية.