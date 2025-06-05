البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو إلى 2%

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أعلن البنك المركزي الأوروبي، خفض معدل الفائدة الرئيسية على الودائع في منطقة اليورو إلى 2%، وهذا ثامن خفض لسعر الفائدة منذ يونيو 2024.

ويمكن أن يساعد خفض الفائدة في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو الضعيف من خلال خفض تكاليف الاقتراض، والسماح للشركات بزيادة الاستثمار.

كما خفض البنك من معدل إعادة التمويل، الذي يوفر السيولة للنظام المصرفي من 2.4% على 2.15%.

وكان الاقتصاديون، قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي المعدلات مجددا، بعدما تراجع التضخم بصورة كبيرة في منطقة اليورو.

ويذكر أن معدل التضخم كان قد ارتفع بصورة كبيرة في أنحاء أوروبا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، مما رفع أسعار الطاقة.