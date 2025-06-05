شينخوا: اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني

أفادت وكالة «شينخوا» الصينية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، يجري محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس الأربعاء، قال ترامب إنه «يقدر» نظيره الصيني شي جين بينج، لكن «من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه»، فيما يتواجه البلدان في حرب تجارية بشأن الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جدا».

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن ترامب سيتحدث مع شي هذا الأسبوع، حيث يسعى الزعيمان إلى تسوية الخلافات حول اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة الشهر الماضي في جنيف، من بين قضايا تجارية أوسع نطاقًا.

وقضت محكمة تجارية أمريكية الأسبوع الماضي بأن ترامب، تجاوز سلطته بفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية على الواردات من الصين ودول أخرى، بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وبعد أقل من 24 ساعة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها ستوقف قرار محكمة التجارة مؤقتًا للنظر في استئناف الحكومة.

وجاءت تصريحات كارولين ليفيت، بعد أن كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تواجه خطر الانهيار، في ظل تباطؤ الصين في تصدير المعادن النادرة، ما أثار اتهامات أمريكية لبكين بالتراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.