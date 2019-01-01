إيران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في حالة عدم الإفراج عن ناقلتها

هدد القائد بالحرس الثوري الإيراني محسن رضائي ، باحتجاز ناقلة نفط بريطانية ، في حال عدم الإفراج "فورا " عن الناقلة الإيرانية "المحتجزة " في "جبل طارق".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية عن رضائي قوله، اليوم الجمعة، إنه إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية "المحتجزة " في "جبل طارق " ، فإنه يتعين على السلطات الإيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية .

ويأتي هذا التطور ، عقب مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية بالإفراج عن ناقلة النفط "المحتجزة " في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية" على حد وصفها.

يذكر أن الشرطة وسلطات الجمارك في "جبل طارق " قامت بمساعدة وحدة من البحرية البريطانية، باحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة "جريس 1" فجر أمس الخميس للاشتباه في نقلها نفطا خاما إلى سوريا ، مما يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد (دمشق).

ويأتي احتجاز الناقلة - البالغ طولها 330 مترا - في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية - الإيرانية توترا كبيرا بسبب برنامجها النووي، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان (طهران ) تخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.