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تابع تغطية خاصة ومباشرة لمباراة منتخب المغرب أمام منتخب بنين، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

بداية الشوط الأول

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي

خط الوسط : كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة - نور الدين أمرابط

خط الهجوم : يوسف النصيري

تشكيل منتخب بنين

حراسة المرمى: كاسيفا

خط الدفاع: أديلهيو، أدينون، فيردون

خط الوسط: إيمورو، أديوتي، سيسينجو، سيبو ماما

خط الهجوم: سوكو، بوتي، جويل دو سو