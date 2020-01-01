 الشوربجي أمام النواب: الصحافة بحاجة إلى الجهود المخلصة للنهوض بها - بوابة الشروق
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الشوربجي أمام النواب: الصحافة بحاجة إلى الجهود المخلصة للنهوض بها

عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
صفاء عصام وأحمد عويس
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:35 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 2:35 م

أعرب عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن خالص تقديره وشكره للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها لها لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون عند حسن ظن الرئيس عبدالفتاح السيسي في المهمة التي أوكلت إليهم.

وأضاف الشوربجي - في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم أنه شرف كبير أن يؤدي اليمين أمام مجلس البرلمان، لافتا إلى أن الصحافة المصرية بحاجة إلى كافة الجهود المخلصة للنهوض بها والانطلاق مرة أخرى نحو الريادة.

كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قد أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

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