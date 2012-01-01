كوستاريكا تهزم مارتينيك في الكأس الذهبية

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صعد منتخب كوستاريكا إلى دور الثمانية ببطولة الكاس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بعدما تغلب على منتخب مارتينيك 6 / 4 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وبعد أن حصد منتخب كوستاريكا نقطة واحدة خلال مباراتيه الأوليين، نجح في تحقيق الفوز الأول لينتزع بطاقة التأهل برفقة منتخب بنما الذي تصدر المجموعة برصيد سبع نقاط بعدما تعادل مع السلفادور 2 / 2 ليلتقي بذلك في دور الثمانية، نظيره القطري.

وشهدت المجموعة الرابعة تأهل منتخب كندا من المركز الثاني برصيد خمس نقاط بعدما تغلب على منتخب كوبا 4 / 2 بينما تأهلت جواتيمالا من الصدارة برصيد سبع نقاط إثر الفوز على جوادلوب 3 / 2 .

وتأهل منتخب كوستاريكا إلى الدور الثاني للمرة الثالثة عشر على التوالي في الكأس الذهبية، بعد أن سجل ستة أهداف في شباك مارتينيك.

ولم تبدو المباراة مواجهة من طرف واحد، حيث سجل منتخب مارتينيك أربعة أهداف لتسجل المباراة رقما قياسيا في تاريخ بطولة الكأس الذهبية، حيث أنها المباراة صاحبة أكبر عدد من الأهداف في البطولة.

ويلتقي المنتخب الكوستاريكي في دور الثمانية، نظيره المكسيكي متصدر المجموعة الثانية مساء السبت.

وسجل الأهداف الستة لمنتخب كوستاريكا، كيندال واتسون وباتريك بورنر لاعب مارتينيك (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده) وخوان بابلو فارجاس وجويل كامبل (من ضربة جزاء) وأنتوني كونتريرز ودييجو كامبوس في الدقائق التاسعة و40 و53 و58 و89 .

بينما سجل الأهداف الأربعة لمنتخب مارتينيك، باتريك بورنر (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 18 و78، وبرايتون لابو من ضربة جزاء في الدقيقة 74 وجوناثان مكسيك في الدقيقة 90 .

واكتفى منتخب بنما بالتعادل مع السلفادور 2 / 2 قبل أن يواجه منتخب قطر، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، في دور الثمانية.

وتقدم منتخب السلفادور بهدف سجله برايان جيل في الدقيقة الرابعة ثم رد منتخب بنما بهدفين سجلهما فيديل إسكوبار وإسماعيل دياز في الدقيقتين 26 و71 .

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل ماير جيل هدف التعادل للسلفادور.

وتأهل المنتخب الكندي من المركز الثاني في المجموعة الرابعة ليصطدم في دور الثمانية بنظيره الأمريكي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الأولى.

بينما تأهلت جواتيمالا من صدارة المجموعة الرابعة لتلتقي جامايكا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى.