رئيس الصين يدعو لرفض إنهاء الارتباط وقطع سلاسل التوريد بعد فرض بلاده قيودا على صادرات معدنين

دعا الزعيم الصيني، شي جين بينج، الدول إلى رفض إنهاء الارتباط وقطع سلاسل التوريد، وذلك بعد يوم واحد من فرض بلاده قيودا على صادرات معدنين رئيسيين يستخدمان في صناعة الرقائق، لمواجهة القيود التي يفرضها الغرب على بكين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء عن شي قوله في خطاب افتراضي ألقاه أمام قادة "منظمة شنغهاي للتعاون"، إن الدولة صاحبة ثاني اقتصاد على مستوى العالم ترغب في العمل مع الدول "لرفض تحركات إقامة الحواجز وإنهاء الارتباط وقطع سلاسل التوريد".

وقال شي في التصريحات التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "علينا أن نجعل حصة التعاون المربح للجانبين أكبر، وأن نضمن مشاركة المزيد من مكاسب التنمية على نحو أكثر عدلا بين الأفراد في جميع أنحاء العالم".

وتتناقض تلك التصريحات مع قرار حكومة شي الذي صدر أمس الأول الاثنين، بإخضاع معدني الجاليوم والجرمانيوم، إلى جانب مركباتهما الكيماوية، لضوابط التصدير. ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي.