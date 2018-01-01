محافظ القاهرة يتفقد قافلة 100 يوم صحة بمدينة الخيالة: صرف العلاج للمواطنين مجانا

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ يوم صحة» والتى تتم تحت شعار "معاك من أول يوم" بمدينة الخيالة، وهى إحدى المدن المطورة التى أقامتها الدولة بديلًا للعشوائيات، لمتابعة تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للقاطنين بها فى إطار حرص الدولة على تقديم كل سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كل المبادرات الرئاسية التى تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم.



وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الحملة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.



ولفت إلى أن القطاع الصحى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى لتحقيق رؤية "مصر ٢٠٣٠"، مؤكدًا الجهود الكبيرة التى توليها القيادة السياسية لتوفير كل الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.



ونوه محافظ القاهرة، خلال جولتة التفقدية بأن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز إهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء، موضحًا أنه تفقد العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، وعيادات الأطفال، والجراحة العامة، ومبادرات التوعية والتثقيف الصحى، وتابع تواجد الفرق الطبية وتوافر كل الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة التى تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية.



وأكد أن المبادرة تقوم بصرف العلاج بالمجان فى كل التخصصات التي تشملها المبادرة والتحويل للمستشفيات المتخصصة للحالات التي تستدعى ذلك، مشيرًا إلى أنه التقى بعدد من المواطنين المترددين على العيادات واستفسر منهم عن جودة الخدمة المقدمة، حيث أبدى المواطنون رضاهم التام عنها خاصة وأنها تشمل كل التخصصات.



وشدد على رؤساء الأحياء بتقديم كل أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، مع رفع كفاءة النظافة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقيق أهدافها، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى توجيه القوافل العلاجية والوحدات المتنقلة لتسهيل تقديم الخدمات وضمان وصولها لكل الموطنين وتكثيف تواجدها بالأماكن العامة والأكثر احتياجًا.



وأوضح أن المبادرة تستهدف جميع المراحل العمرية بكل التخصصات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وخاصة صحة المرأة، والأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج ورعاية كبار السن والأمراض المزمنة، وتستقبل الحملة الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، ليتمكن الجميع من الاستفادة بخدمات المبادرة.



وأشار إلى أنها تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائى، والضغط، بالإضافة إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية.