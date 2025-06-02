طبيبة بريطانية تعمل في غزة: نستقبل أطفالا مبتوري الأطراف يوميا

نشرت صحيفة «صاندي تايمز» مقابلة مع الطبيبة البريطانية فيكتوريا روز، قالت فيها إنها وفي جولتها الثالثة بغزة منذ بداية الحرب، تواجه يومياً فيضاناً من حالات الأطفال الذين يأتون للمستشفى مصابين وقطعت أطراف لهم.

ونقلت كريستينا لامب، التي أجرت المقابلة مع الدكتورة روز، قولها: «في البداية هناك فتاة عمرها ستة أعوام بتر خدها وكتفها الأيسر، ثم الطفلة ذات العامين، الطفلة الرضيعة، والصبي اليتيم ذو الثلاث سنوات، والطفل ذو الأربع سنوات، والصبي في الحادية عشرة الذي فقد جميع إخوته التسعة».

ونوهت الطبيبة البالغة من العمر 53 عامًا، أن «معظم الحالات التي تتعامل معها هي لجرحى؛ بسبب تفجيرات أصابت أطفالاً صغاراً، بما في ذلك بتر أذرع، وأرجل، وأيدي».

وذكرت أنها في معظم الأيام تعمل 14 ساعة حتى الحادية عشرة مساء، وبعد ذلك تحاول الحصول على قسط من الراحة في مهجع النساء خلف وحدة العناية الفائقة، وعادة ما يبدأ القصف الإسرائيلي في الساعة الرابعة صباحا.

وأشارت الطبيبة البريطانية إلى أنه ورغم ساعات العمل الطويلة والإجهاد، إلا أنها تحاول الاستمرار في تصوير يومياتها وتوثيق ما يحدث عبر تطبيق «تلجرام»، في ظل منع إسرائيل للصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة.

وفي منشور نشرته صباح يوم السبت، قالت الطبيبة إن «قصفاً مكثفاً» أدى إلى تصاعد الدخان، لدرجة أنها لم تستطع رؤية السماء عندما خرجت الساعة السادسة صباحا.

وقالت روز التي كانت تتحدث عبر الهاتف: «يا إلهي، فقد انفجرت قنبلة ويبدو أنها ضخمة».

وذكرت أن رحلتها في أغسطس إلى غزة «كانت سيئة»، لكن الوضع الآن «أسوأ بكثير» في القطاع المحاصر.