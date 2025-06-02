أغلقت مؤشرات أسواق المال العربية على تباين فى مؤشراتها فى ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيس لكل من البورصة السعودية، وبورصة دبي، وبورصة الكويت، بينما تراجع مؤشر كل من بورصة أبوظبي والبورصة المصرية .



• البورصة المصرية



أغلقت تعاملات اليوم على تباين في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.707 مليار جنيه، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم مستشفى النزهه الدولي مرتفعا بنسبة 19.97% ليغلق عند 9.13 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 10.66% ليغلق عند 10.48 جنيه.

• بورصة السعودية



فيما أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.23% ليصل إلى 10850.09 نقطة، بتداولات 4,048 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم مجموعة صافولا بنسبة 4.48% ليغلق عند 28 ريالا، وفي المقابل تصدر سهم بنك الرياض قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 27.50 ريال.

• سوق أبوظبي المالي



أغلق سوق أبو ظبي المالي على انخفاض بنسبة 0.39% عند مستوى 9647 نقطة، بتداولات 1.226 مليار درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة، سهم مجموعة إي 7 - الأذونات بنسبة 14.70% ليغلق عند 1.17 درهما، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 8.90% ليغلق عند 4.40 درهم.

• سوق دبي المالي



فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07% عند مستوى 5484 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 567 مليون درهم.

وجاء سهم شركة أملاك للتمويل في قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 14.54% ليغلق عند 1.26 درهم، بينما أغلق سهم شركة المزايا القابضة في الأكثر انخفاضا بنسبة 3% عند 0.73 درهم.

• السوق الكويتية



أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.17% عند مستوى 8847 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 86 مليون دينار.

وجاء سهم شركة طيران الجزيرة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5% ليغلق عند 1.625 دينارا، بينما تصدر سهم شركة هيومن سوفت القابضة، قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 1.69% ليغلق عند 2.556 دينارا كويتيا.