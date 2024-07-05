4 شهداء وإصابات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لجنين

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم بجروح خطيرة، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وسام بكر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا"، بوصول جثامين أربعة شهداء إلى المستشفى، وإصابة بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات احتلال مسيّرة لمجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين.

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة وحاصرت منزل أحمد مروان جمعة الغول في "حرش السعادة" غرب المدينة، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي "حيفا" و"الناصرة".

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بقذائف "أنيرجا" وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في "حرش السعادة"، وعند أطراف مخيم جنين، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق داخل مخيم جنين نتيجة إصابة محوّل الكهرباء بالرصاص.