تشيلسي ينهي مغامرة بالميراس ويتأهل لنصف نهائي المونديال

حقق فريق تشيلسي فوزا مثيرا بنتيجة 2-1 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

والتقى تشيلسي مع بالميراس فجر اليوم السبت ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 16، عن طريق نجمه كول بالمر، وأدرك بالميراس التعادل بأقدام الجناح إستيفاو ويليان، بتسديدة رائعة اصطدمت في العارضة ثم القائم، لتسكن شباك الحارس روبرت سانشيز، في الدقيقة 53.

وأحرز تشيلسي هدف التأهل القاتل في الدقيقة 83، بعد عرضية من الظهير مالو جوستو، اصطدمت في المدافع أجوستين جياي، ثم فشل الحارس ويفرتون في إمساكها، لتسكن شباكه بصورة غريبة.

ليضرب تشيلسي موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.