قال الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، إن ظهور الثعابين ومنها الكوبرا المصرية ليس غريبًا في مصر، مضيفًا: «دي تواجدها طبيعي على مدار العام».



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، إلى زيادة نشاط هذه الثعابين بالتزامن مع بداية فصل الصيف بحثًا عن الغذاء، والمناطق الرطبة، بعد انتهاء فترة البيات الشتوي.



وأكمل: «التعابين دي هي اسمها ذوات الدم البارد يعني مبتقدرش هي تعدل من درجة حرارتها زي الإنسان أو الحيوانات أو الثديات، فبتعتمد درجة حرارتها على الجو المحيط».

وتابع: «في الشتاء بيحصل لها إن درجة البرودة اللي حواليها بتوقف عملية التحويل الغذائي فبتخش في حاجة اسمها البيات الشتوي دي أي مكان جميع أنواع الثعابين بتلجأ إليه وبتفضل فترة الشتاء كلها مستخبية».

وأوضح رصدهم لانتشار بعض أنواع الثعابين حول الجمهورية، على أساس سنوي، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، مضيفًا أن معظمها غير سام.

وأضاف: «معظم أنواع الثعابين غير سامة ولكن في أنواع ودي قليلة أشهرها الكوبرا المصرية دي بتبقى سامة».

وشدد على تواجد الأمصال المُضادة للثعابين السامة ومنها الكوبرا المصرية داخل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مضيفًا: « لو المصاب توجه بسرعة للمكان اللي فيه المصل بتاعها بيتم شفائه بنسبة كبيرة جدًا».

ونوّه إلى توجيه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون بين جهات الطب البيطري، الصحة والزراعة، ومجلس المدينة، بالمحافظة، فور رصد هذه الوقائع منذ نحو 10 أيام.

وتابع أن اللجنة تضم ممثلا عن مديرية الصحة بالشرقية، والذي أكد على توافر الأمصال بجميع المستشفيات العامة والمركزية بها.

وذكر الإسعافات الأولية للتعامل في حالات اللدغ من الثعابين، ومنها ربط أعلى مكان اللدغة برباط خفيف، وغسل المنطقة المصابة بالمياه والصابون، بالإضافة إلى الضبط النفس والتوجه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، معلقًا:«كل ما بيبقى المصاب في حالة هدوء كل ما بيقلل فرصة وصول السم للأعصاب».

واختتم قائلًا:«حاجات بسيطة خالص مع نقله لأقرب مستشفى بيتم اعطاءه اللقاح المخصص للتعابين وبتبقى نسبة الشفاء عالية جدًا جدًا يعني».



