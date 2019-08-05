زعيمة هونج كونج تدين أعمال العنف أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة

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أدانت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام اليوم الاثنين أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك في أول ظهور لها في وسائل الإعلام خلال أيام.

وقالت لام إن المظاهرات الحاشدة، التي دخلت أسبوعها التاسع على التوالي، تسببت في "قلق شديد لغالبية سكان هونج كونج" خاصة وأن المحتجين استهدفوا المواصلات العامة في المدينة صباح اليوم.

وأضافت لام أن الاحتجاجات "دفعت المدينة إلى حافة وضع خطير للغاية" وأن "الحكومة ستكون حازمة في الحفاظ على القانون والنظام في هونج كونج واستعادة الثقة".

وتابعت لام أنه على المتظاهرين "قول لا للفوضى والعنف".