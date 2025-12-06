الدفاع الروسية: تدمير 114 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عشر مناطق خلال الليلة الماضية.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 116 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر البيان، أن 29 منها تم تدميرها فوق مقاطعة ريازان، و27 فوق مقاطعة فورونيج، و23 فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة بيلجورود.

وأضاف: "كما أُسقطت ست طائرات مسيرة فوق مقاطعة تفير، وثلاث فوق كل من مقاطعتي كورسك وليبيتسك، واثنتين فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة تولا وواحدة أخرى فوق مقاطعة أوريول".

وبحسب سبوتنيك، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.