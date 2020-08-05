سلسلة متاجر الكتب البريطانية «دبليو اتش سميث» تعتزم إلغاء 10% من القوة العاملة

قالت سلسلة متاجر الكتب البريطانية "دبليو اتش سميث"، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لإلغاء 1500 وظيفة - أو حوالي 10 بالمئة من قوتها العاملة - حيث أثر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" على أعمالها.

وقالت المجموعة، إن الزيارات إلى متاجرها الفعلية انخفضت وسط الإغلاق والقيود الأخرى في حين واصلت المبيعات عبر الإنترنت أداءها القوي.

ويشمل نشاط المجموعة حوالي 575 متجرا في شوارع التسوق الرئيسية في بريطانيا، كما تدير عدة مئات من المتاجر في المطارات ومحطات السكك الحديدية في بريطانيا وأكثر من 30 دولة أخرى.

وقالت المجموعة إن الإيرادات الإجمالية انخفضت بنسبة 57% في يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي كارل كاولي في تصريحات "على الرغم من إحراز بعض التقدم في أعمالنا في هاي ستريت، إلا أنها لا تزال متأثرة سلبا من انخفاض مستويات الإقبال".

بعد تخفيف القيود، أعادت الشركة فتح حوالي نصف فروع متاجر السفر في بريطانيا.

وبعد تأثير كوفيد-19 في النصف الثاني من السنة المالية، توقعت "دبليو اتش سميث" خسائر ما قبل الضرائب تتراوح بين 70 مليون و75 مليون جنيه إسترليني (92 مليون و98 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس.

يذكر أن سلسلة المتاجر تبيع الكتب والأدوات المكتبية والمجلات والصحف والحلويات في متاجرها.