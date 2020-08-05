قال الأول على الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين شعبة علمي رياضة، أحمد مصطفى محمود شرف، "لم أكن متوقع وجودي ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، ولكن ثقتي في نفسي ودعم أسرتي ساعداني على التفوق".

وأضاف شرف، أن أحب مجال الهندسة وخاصة الهندسة المرتبطة بإلكترونيات والبرمجيات، ولم أحدد حتى الآن أي جامعة أريد الالتحاق بها.

وعن الاستذكار في ظل وجود فيروس كورونا، قال: "لم يكن هناك أي مشكلة بل على العكس ساعدني على وجودي أكبر وقت في المنزل وقضاء وقت أكبر في المراجعات خاصة قبل الامتحانات، وكانت أسرتي تساعدني على تخطي كافة الصعوبات التي تواجهنا".

وحول تواصل الوزارة معه، أوضح أنه علم بالنتيجة من خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قائلاً "أسرتي كانت في حالة كبيرة من السعادة عند سماعها اسمي في المؤتمر الصحفي، وفي هذا الوقت كنت نائم واستيقظت على أصوات الفرحة التي هزت أركان المنزل كله".

وتابع "كان لأهلي دور كبير في هذا المستوى الذي وصلت له حاليا، حيث رفعوا من على عاتقي أي ضغط وتوتر، فوالدي لم يمنع خروجي من المنزل سواء عند الذهاب في مسابقة مع المدرسة أو في الجلوس مع أصدقائي".