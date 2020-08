أرسلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، رسالة تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أعربت فيه عن حزنها العميق؛ بسبب حادث انفجار مأرب بيروت، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للعائلة الملكية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، جاء نص الرسالة: «أشعر بالحزن العميق أن والأمير ويليام بسبب حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس»، مرسلة تعازيها وتضامنها للعائلات والأصدقاء من الجرحى والمتوفين والمتضررين من الحادث.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.

Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the President of the Republic of Lebanon. pic.twitter.com/vgHcT5gwuS