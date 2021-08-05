مسؤول محلي باليونان: آثار أولمبيا محمية من الحرائق المشتعلة في الوقت الحالي

في ظل استمرار اندلاع الحرائق الكبرى في أنحاء اليونان، قال أحد المسؤولين هناك إن الآثار الموجودة في "أولمبيا"، التي تعد أحد أهم الاماكن الاثرية الواقعة في غرب البلاد، تم حمايتها من النيران التي كانت تقترب منها اليوم الخميس.

وقال حاكم الإقليم، نيكتاريوس فارماكيس، للتلفزيون الحكومي في وقت مبكر من صباح اليوم: "لقد تم إنقاذ الموقع في الوقت الحالي"، لكنه حذر من أن "الخطر لم ينته بعد".

وأضاف أنه يأمل أن تتم السيطرة على الحريق خلال الساعات القليلة المقبلة، بمساعدة مروحيات وطائرات مكافحة الحرائق.

ويشار إلى أن حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء اليونان، حدثت نتيجة لانتشار موجات جفاف واسعة النطاق، وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير معتادة لتتراوح بين 40 و47 درجة مئوية خلال الأيام العشرة الماضية.

ومن جانبه، قال رئيس الدفاع المدني نيكوس خاردالياس، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب عقد اجتماع طارئ مع رؤساء فرق الإطفاء: "مازال أمامنا أيام صعبة".