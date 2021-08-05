اختتمت عروض مسرحية "ألمظ وسي عبده"، مساء أمس الأربعاء، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، بعد موسم استثنائي وحضور جماهيري كبير.

وأعلن المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عودة العرض لمسرح البالون اعتبارا من الأحد المقبل.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفى عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

ويشارك في بطولة العرض كلا من مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبنى الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ"ألمظ وعبده الحامولي"، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذين كانا بمثابة أيقونتين للفن المصري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، وتقام عروضه تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز الفن المصري في الأزمنة المختلفة.