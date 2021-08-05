مظاهرة في تعز اليمنية تطالب بإقالة المحافظ ومحاكمة الفاسدين

تظاهر العشرات من اليمنيين في مدينة تعز، وسط البلاد، اليوم الخميس، مطالبين برحيل المحافظ ومحاكمة الفاسدين.

وقال بيان صادر عن المظاهرة، إن "الوضع المتردي الذي وصلت إليه مدينة تعز من غياب تام لأبسط الخدمات الأساسية، وانعدام مادة الغاز المنزلي، وإغلاق الأقسام الطبية وتدهور القطاع الصحي، ومضاعفة أسعار الكهرباء ونهب موازنة محطة توليد الطاقة، وانقطاع المياه وخراب الطرقات وحجز مستحقات واعتمادات مدينة تعز في العاصمة المؤقتة عدن، جعلنا في مواجهة عصابة فاسدة أصبحت تنافس المليشيا الانقلابية في تقويض وجود الشرعية والانتقام من المواطن التعزي".

وانتقد البيان، التدهور المريع للاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية، مطالبا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بـ"إقالة المحافظ نبيل شمسان ومحاسبته على جميع المبالغ المنهوبة وفي مقدمتها مليارات تطبيع الحياة بمدينة تعز".

وأكد البيان ضرورة إحالة ملفات جميع "الفاسدين" إلى نيابة الأموال العامة ومحاكمتهم دون انتقائية واستثناء، وأدان ما وصفه بـ"التجاهل الحكومي" لمآسي مدينة تعز واستمرار الحكومة باحتجاز رواتب واعتمادات ومخصصات المحافظة.

وشهدت العملة المحلية انهيارا غير مسبوق خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1012 ريالا يمنيا.

وتعد محافظة تعز، أكبر المحافظات اليمنية سكانا، ويسيطر الجانب الحكومي على معظمها، فيما يسيطر الحوثيون على قرابة 40% من مساحتها.