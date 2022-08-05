محمود عاشور: مستعد لتقديم تقرير رسمي في حالة ثبوت صحة هدف الأهلي

أبدى محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو، استعداده لتقديم اعتراف بشكل رسمي وبصورة تقرير مكتوب في حالة ثبوت خطأه في إلغاء هدف الأهلي بداعي التسلل.

الأهلي تعادل مع فاركو بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء هدف للأهلي بدعوى وجود تسلل على الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وكتب محمود عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في انتظار نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم في تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف».

وأضاف: «أنا على استعداد للاعتراف بالخطأ بشكل رسمي وبتقرير كتابي للاتحاد المصري إذا كنت أخطئت في تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهامنا بالباطل».

وأتم: «وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقة».

جدير بالذكر أن وجود تقرير رسمي من الحكم بوجود خطأ أثر على نتيجة المباراة سبب رئيسي لإعادة المباراة وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.