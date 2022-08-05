حركة الجهاد تنعي استشهاد تيسير الجعبري القيادي بـ سرايا القدس

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استشهد مساء الجمعة القيادي البارز تيسير الجعبري، مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وعضو مجلسها العسكري.

وقالت الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي : "تنعى الحركة وذراعها العسكري سرايا القدس القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 19 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية عدة على قطاع غزة استهدفت إحداها شقة سكنية.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قد أعلن عصر الجمعة عن البدء بغارات جوية في القطاع وإعلان وضع خاص في الجبهة الداخلية الاسرائيلية.