استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء كورونا في مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 112 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 47 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 20 مليونا و 273 ألفا و 11 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و 191 حالة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 ألفا و555 إصابة إلى جانب 47 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 18 مليونا و672 ألفا و422 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 382 ألفا و651 حالة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 32 ألفا و580 إصابة جديدة و82 وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 9 ملايين و586 ألفا و984 حالة إصابة والوفيات إلى 12 ألفا و201 حالة وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 18 ألفا و556 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 6 ملايين و821 ألفا و746 إصابة مؤكدة، كما سجلت 122 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 328 ألفا و128 حالة وفاة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4295 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و89 ألفا و166 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و645 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و271 حالة إصابة، و12 حالة وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و776 ألفا و787 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و177 حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 750 حالة إصابة وحالتي وفاة، لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة إلى مليون و557 ألفا و884 حالة، وتبلغ الوفيات 30 ألفا و505 حالات.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و551 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 44 مليونا و107 آلاف و588 إصابة مؤكدة، كما سجلت 70 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 526 ألفا و600 حالة وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و600 ألفا و978 إصابة والوفيات إلى 31 ألفا و529 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 230 ألفا و135 إصابة، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و 226 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 253 ألفا و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و183 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13 مليون و598 ألفا و290 حالة والوفيات إلى 33 ألفا و159 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و869 حالة و54 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و696 ألفا و969 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و136 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 2074 إصابة جديدة وصفر وفيات، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 11 مليون و192 ألفا و43 حالة إصابة والوفيات إلى 43 ألفا و94 حالة وفاة.

وسجلت جمهورية التشيك 2149 حالة إصابة جديدة و 5 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى ثلاثة ملايين و 996 ألفا و 433 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و544.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و 765 حالة إصابة، و26 حالة وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة إلى 3 ملايين و 106 آلاف و33 حالة، وبلغت الوفيات 66 ألفا و143 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 947 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة لترتفع الإصابات إلى مليون و821 ألفا و 908 حالة، والوفيات إلى 20 ألفا و248 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1605 حالات إصابة، وحالة وفاة واحدة. لترتفع حصيلة الإصابات إلى 871 ألفا و181 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 5 آلاف و901 حالة.

وسجلت كينيا اليوم 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 331 ألفًا و 719 حالة إصابة والوفيات إلى 5672 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف 467 إصابة جديدة و6 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و142 ألفا و148 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و319 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 129 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و108 آلاف و621 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 540 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 801 ألفًا و 018 إصابة والوفيات إلى 9755 حالة.

ففي نيبال، سجلت السلطات الصحية 912 إصابة وحالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 989 ألفًا 350 و حالة والوفيات إلى 11 ألفًا و 970 وفاة.