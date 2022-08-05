استهداف مهاجرين في جنوب أفريقيا يشتبه في تورطهم في جريمة اغتصاب جماعي

في السنوات الأخيرة، كان الفقر أحد دوافع الهجمات المعادية للأجانب (المهاجرين).

ويعتقد البعض، سواء كان ذلك صائبا أو خاطئا، أن المهاجرين هم سبب العديد من الصعوبات التي يواجهونها.

ويقول الناس في بلدة كاغيسو إن عمال المناجم الأجانب، المعروفين محليا باسم "زاما زاماس"، مسؤولون عن الجرائم في المنطقة. وأشعلت الاعتداءات الجنسية التي وقعت الأسبوع الماضي في بلدة كروغرسدورب المجاورة التوترات ودعا السكان إلى الخروج في مظاهرة.

وقال أحد السكان لبي بي سي، موضحا الدافع وراء الاحتجاج "أنا خائف من الذهاب إلى المتاجر. شرطتنا لا تفعل أي شيء".