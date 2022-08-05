 الأهلي يستأنف تدريباته بمشاركة الناشئين استعدادًا لمباراة الاتحاد - بوابة الشروق
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الأهلي يستأنف تدريباته بمشاركة الناشئين استعدادًا لمباراة الاتحاد

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:01 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش ‏استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، ضمن ‏منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهد مران الفريق اليوم مشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم من قطاع ‏الناشئين وهم: محمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق الذي أدى تدريبات استشفائية.

‏وخاض الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب ‏مباراة فاركو الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام. ‏

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ‏ريكاردو سواريش.‏


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