قصص جديدة للكاتبة مارجريت آتوود عن أطفال يعيشون في غابة

أعلنت الكاتبة الكندية الحائزة على جائزة البوكر، مارجريت آتوود، عن صدور مجموعة جديدة من القصص القصيرة من تأليفها، ووصفتها بأنها «شخصية للغاية»، ومن المقرر نشرها فى أوائل العام المقبل مما يمثل عودتها إلى عالم الأدب بعد انقطاع بعد صدور آخر رواية لها بعنوان الوصايا عام 2019.

وستحمل المجموعة عنوان «Old Babes in the Wood» وهى عبارة عن 15 قصة بعضها يُنشر لأول مرة، وقد نشرت «آتوود» القصة سابقًا فى مجلة «نيو يوركر» الأسبوعية بنفس العنوان، وهى تدور حول شقيقتين تعيشان فى كوخ عائلى بجوار إحدى البحيرات.

وقالت دار الناشر «فينتدج»: إن القصص متنوعة وثرية وتحوى موضوعات أدبية مختلفة؛ على غرار الطريقة التى تعمل بها الذكريات المشتركة بين شخصين؛ وحقيقة الهوية، والفقدان، والطريقة التى يتعامل بها البشر مع الإرث العائلى؛ سواء كان مقتنيات أم أفكارا.

ووصفت المجموعة بـ «البوتقة الأدبية» التى تضم أيقونات تاريخية متنوعة؛ مثل: الصحفية الأمريكية مارثا جيلهورن، والروائى البريطانى جورج أورويل، والفيلسوفة، وعالمة الفلك، وعالمة الرياضيات هيباتيا من الإسكندرية، بالإضافة للقصص الخيالية عن السحر وحتى الكائنات الفضائية.

ووصفت «آتوود» المجموعة بـ «الحقيبة الممتلئة بكل شىء»، بالمسرات و بواعث الحزن، شأنها فى ذلك شأن الحياة ئاتها، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وكان آخر كتاب قد صدر للمؤلفة هو «الأسئلة المشتعلة»، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات نُشرت فى وقت سابق من هذا العام، وقد تم الإشادة بالكتاب فى مراجعة نقدية تم نشرها فى صحيفة «الجارديان»، وبصراحة وصدق «آتوود» فى التعبير، وقبل ذلك، نشرت «آتوود» مجموعة «ديرلى» الشعرية عام 2020 بعد انقطاع عن الشعر دام لسنوات، وووصفتها صحيفة «الأوبزرفر» بأنها «ساخرة ومسلية».

وقد فازت الكاتبة الكندية بجائزة البوكر البريطانية لعام 2019 مناصفة عن رواية «الوصايا« مع الكاتبة البريطانية السمراء برناردين إيفاريستو عن رواية «فتاة، وامرأة، وأخرى»، وهى تعد تكملة لروايتها الأشهر «حكاية خادمة» التى نشرتها عام 1985 وتحولت مؤخرًا لمسلسل تليفزيونى ناجح.