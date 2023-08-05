الكويت تحث رعاياها في لبنان على الابتعاد عن مواقع الاضطرابات

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حذرت سفارة دولة الكويت لدى لبنان، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات، مطالبة إياهم بالتزام الحيطة والحذر.

ودعت السفارة الكويتية، في بيان، مواطنيها إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت أنها على أتم استعداد للتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان بخصوص اية استفسارات على رقم الطوارئ.

وكانت السفارة السعودية لدى بيروت، قد دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنها حذرت المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية.

كما شددت على أهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة «فتح»، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.