أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين حوالي 3.6 مليون من رؤوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مشيرا إلى تكثيف الوزارة حملات التحصينات لتصل إلى 3 مرات على مدار العام.

وقال في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، إن حملة التحصينات تستهدف الحفاظ على جهود الدولة السابقة في تطوير الثروة الحيوانية، والمتمثلة في مبادرات إحياء مشروع البتلو وتحسين السلالات، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى المناعة لدى رؤوس الماشية؛ لمواجهة أية إصابات محتملة.

وأشار إلى نجاح الدولة في إعلان خلو مصر من مرض حمى البحر المتصدع، موضحا أن التطعيمات تأتي كإجراء احترازي وقائي في ظل رصد ومراقبة الموقف الوبائي لدول الجوار.

وتابع: «مصر خالية تمامًا منذ فترة طويلة من مرض حمى الوادي المتصدع بشهادة المنظمات الدولية».

وأكد أن الثروة الحيوانية تعد أحد أبعاد الأمن القومي المصري، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي المصري وتوفير البروتين من أصل حيواني للمواطنين.