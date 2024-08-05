المنيا: توسعات محطة معالجة أبوقرقاص للصرف الصحي لخدمة أهالي 12 قرية

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توسعة محطة معالجة أبوقرقاص للصرف الصحي المقامة على مساحة 5.5 فدان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي وتوصيلها إلى 12 قرية.

وأوضح محافظ المنيا، أن توسعة المحطة تهدف للعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة القرى التالية: الفقارى، وبني موسى، وريحانة، وكوم المحرص، وكوم الزهير، ومنسافيس، وبني محمد شعراوي، والسحالة، والمطاهرة القبلية، وشرارة، والكرم، ومنهري.

وأكد كدواني، خلال جولته، أهمية هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان القرى المستهدفة، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطنين منها في أسرع وقت.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، و الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من نواب البرلمان .