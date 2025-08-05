القيادة الفلسطينية تحذر من مجازر جديدة وسط تكهنات بتوسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

حذرت القيادة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من تداعيات إنسانية وخيمة نتيجة حديث متصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية شاملة في قطاع غزة، ما أثار قلقا في الأوساط الفلسطينية إذا ما تم المضي بهذا المسار.

وقال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن تصريحات المسئولين الإسرائيليين حول النية لاحتلال كامل لقطاع غزة، تثير مخاوف من ارتكاب "مجازر جماعية جديدة" بحق المدنيين.

ودعا عبر منشور له على منصة "إكس" المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته لمنع المزيد من التصعيد.

وتزامنت تصريحات الشيخ مع بيان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه مجددا رفض القاهرة للتهجير القسري للفلسطينيين، واعتبر ما يجري في غزة من حرب تجويع وإبادة جماعية، تستخدم فيها المعاناة كورقة سياسية، مطالبا العالم بالتحرك.

في المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لقوات الجيش في غزة على أن "تحقيق الحسم ضد حركة حماس وضمان استعادة الرهائن هما هدفا الحرب"، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات ميدانية تضمن "أمن المستوطنات" بما في ذلك إنشاء "منطقة أمنية" في المناطق الاستراتيجية داخل القطاع.

وأضاف كاتس أن الجيش سيمضي قدما في تنفيذ القرارات التي يتخذها المستوى السياسي، مشيرا إلى استمرار الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن طبيعة العمليات المقبلة، بحسب ما نقله بيان رسمي صادر عن مكتبه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان" قد نقلت عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه اتخذ قرارا باحتلال القطاع، في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

غير أن مصادر عسكرية بينها رئيس الأركان إيال زامير، أعربت عن تحفظات إزاء التوغل في المناطق التي يعتقد بوجود محتجزين فيها، حيث ذكرت تقارير إعلامية أنه قد يلوح بالاستقالة إذا صادقت الحكومة على توسيع الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مقربين من نتنياهو أن الحديث عن احتلال غزة قد يكون تكتيكا تفاوضيا يهدف إلى ممارسة ضغوط على حماس، أكثر منه خطة ميدانية فعلية.

في المقابل، أكدت حماس في بيان لها يوم السبت الماضي رفضها لأي نقاش حول نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، واعتبرت أن "المقاومة وسلاحها حق مشروع"، في رد مباشر على تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشأن استعداد الحركة لنقاش موضوع نزع السلاح.

ويستمر عدوان إسرائيل واسع النطاق في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.