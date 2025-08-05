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أغلقت اللجان الفرعية في دار السلام بمحافظة القاهرة أبوابها بانتهاء التصويت في اليوم الأخير لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتجمع العشرات في محيط مراكز الاقتراع بمنطقة مجمع المدارس في الساعة الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

وسيطرت أجواء احتفالية أمام المقار الانتخابية على وقع الأغاني الوطنية التي أذاعتها مكبرات الصوت وتفاعل معها عدد بالرقص عدد من الحضور.

ورصدت "الشروق" توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وأخرى خشبية ومعدنية لانتظار كبار السن أمام المقار الانتخابية، التي حاوطتها أعلام مصر وبانرات حزب مستقبل وطن.

كما عُلقت لوحات إرشادية داخل المقرات الانتخابية لطريقة التصويت الصحيحة بالصور التوضيحية ولغة الإشارة.

وأمن عناصر من الشرطة المقرات الانتخابية، كما تمركزت سيارة إسعاف واحدة في منطقة مجمع المدارس.

ويخصص لمحافظة القاهرة 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 60 مرشحا، بينهم 22 مستقلون و38 حزبيا، في مقدمتهم مستقبل وطن بـ7 مرشحين والعدل بـ6 مرشحين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" منفردة انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القوائم في 4 دوائر، منها: دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، التي تضم 37 مقعدًا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد، ينتخب ثلثا الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير.