تينيسي تستعد لإعدام سجين دون تعطيل جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في جسده

تستعد ولاية تينيسي لتنفيذ حكم الإعدام بسجين يوم غد الثلاثاء، دون إيقاف جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في جسده، وسط غموض حول ما إذا كان الجهاز سيصعق قلبه عندما يبدأ مفعول العقار المميت.

وما لم يصدر عفو مؤقت من المحاكم أو حاكم الولاية، سيتم تنفيذ حكم الإعدام في بايرون بلاك، وذلك بعد جدل قانوني حول ضرورة تعطيل جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في جسده .

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام، وهي منظمة غير ربحية، إنه لم يشهد أي حالات مماثلة ادعى فيها سجين ما بمثل ما ادعاه بلاك حول أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة في الجسد أو منظمات ضربات القلب.

وستكون حالة الإعدام هذه، الثانية في ولاية تينيسي منذ مايو، بعد توقف دام 5 سنوات (أولاً بسبب كوفيد-19 ثم بسبب أخطاء من إدارة الإصلاح والتأهيل بولاية تينيسي .