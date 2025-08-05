 محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيا بأحياء الدقي وجنوب الجيزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 8:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيا بأحياء الدقي وجنوب الجيزة

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:54 م

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة انتظام سير العملية الانتخابية ميدانيًا بعدد من اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان.

وخلال جولته، أكد المحافظ استمرار التواجد الميداني لمسؤولي المحافظة حتى انتهاء عمل اللجان مساء اليوم، مشيرًا إلى متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية من داخل اللجان ومع المواطنين فضلًا عن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وشملت جولة، المحافظ لجان مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي ومحمد كريم الابتدائية بحي جنوب الجيزة.

وأشاد المحافظ، بحرص المواطنين على المشاركة مجددًا دعوته لهم بسرعة النزول واستثمار حقهم الدستوري خلال الساعات المتبقية لاختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ.

وأكد المحافظ، أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الوطني للناخبين وإسهامهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

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