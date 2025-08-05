أمريكا تفرض على بعض المسافرين دفع مبلغ كضمان وتأمين يصل إلى 15 ألف دولار لدخول البلاد

سيتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من بعض الدول قريبًا دفع مبلغ كضمان وتأمين يصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، وذلك بموجب برنامج تجريبي جديد أعلنت عنه الحكومة الأمريكية.

ووفقًا لبيان نُشر في السجل الفيدرالي اليوم الثلاثاء، سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 20 أغسطس، وسيستمر في البداية لمدة تقل قليلا عن العام، ويهدف إلى ضمان "امتثال الزوار لشروط وأحكام تأشيراتهم ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وفى الوقت الذي لم يتم فيه تحديد الدول المستهدفة بعد، فإن هذه السياسة تستهدف الزوار القادمين من الدول التي ترتفع فيها معدلات تجاوز تأشيراتهم.

وقد أدرج تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي عام 2023 تشاد وإريتريا وميانمار واليمن وهايتي ضمن هذه الدول.

ولن يتأثر المسافرون من الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة - الذي يشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي - بهذا الإجراء.